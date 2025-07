Pino Scianò in diretta su Canale Italia | Serve una nuova visione per le carceri E su Alemanno…

Domani mattina alle 08:30, non perdere l’intervento di Pino Scianò su Canale Italia, ospite di Massimo Martire. In diretta, l’avvocato e opinionista politico affronterà temi cruciali come la condizione delle carceri italiane e il rilancio di Gianni Alemanno sulla scena politica nazionale. Un appuntamento imperdibile per chi vuole capire le sfide e le prospettive del nostro Paese, perché è giunto il momento di trovare una nuova visione.

Domani mattina, alle ore 08:30, l'avvocato e opinionista politico Pino Scianò sarà ospite in diretta su Canale Italia, all'interno del programma condotto da Massimo Martire. Un intervento atteso, che promette di toccare due nodi caldi del dibattito nazionale: la condizione del sistema carcerario italiano e il rinnovato protagonismo di Gianni Alemanno sulla scena politica. Noto per le sue posizioni dirette e per il suo impegno pubblico nel Vibonese, Scianò punterà i riflettori su quello che definisce "uno dei grandi rimos­si della politica contemporanea: la realtà delle nostre prigioni". Non si tratterà solo di una denuncia, ma di un ragionamento più ampio sull'umanità negata, sul sovraffollamento cronico e su ciò che lo Stato non vede – o non vuole vedere – dietro le sbarre.

