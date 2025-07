Flash mob per Gaza un migliaio di persone distese a terra sul Lungomare di Napoli

Un migliaio di persone si sono ritrovate sul Lungomare di Napoli per un potente flash mob di solidarietà a Gaza, intitolato "Tutti giù per terra, Life for Gaza". Un gesto simbolico e coraggioso, volto a sensibilizzare sull'atroce situazione dei civili palestinesi e a ricordare le vittime invisibili del conflitto. Dal cuore del Sud Italia, un messaggio universale di pace e speranza si leva forte e chiaro.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Tutti giù per terra, Life fo Gaza”. Un migliaio di persone si sono date appuntamento sul Lungomare di Napoli, per un flash mob di solidarietà alla Palestina. A organizzarlo Life for Gaza e la Comunità Palestinese della Campania. Al culmine dell’evento, i manifestanti si sono distesi in strada. Un gesto simbolico. “ Per ricordare – hanno spiegato gli organizzatori – i corpi senza voce del genocidio di Gaza”. Dal flash mob è giunto l’ennesimo appello per un cessate il fuoco. “ Da Napoli un urlo contro il massacro in Palestina” ha commentato Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Flash mob per Gaza, un migliaio di persone distese a terra sul Lungomare di Napoli

In questa notizia si parla di: gaza - flash - migliaio - persone

Perugia, flash mob in Piazza della Repubblica: 50.000 lenzuoli bianchi per Gaza - Il 24 maggio alle 18:15, in Piazza della Repubblica a Perugia, l’Associazione Anima Perugia organizza un flash mob silenzioso con 50.

Il Guardian riporta che altre 94 persone sono state uccise a Gaza da bombardamenti israeliani nel corso di questa notte, di cui 45 mentre tentavano di ottenere aiuti umanitari. Due giorni fa 21 persone, tra cui molte donne e bambini, assassinati in un internet c Vai su Facebook

Flash mob per Gaza, un migliaio di persone distese a terra sul Lungomare di Napoli; Decine di migliaia di persone si sono radunate all'Aja per chiedere la fine del genocidio a Gaza; Soccorritori Gaza: Almeno 60 i morti, 31 vicino ad area aiuti umanitari. Unicef: Manca acqua - Al Jazeera: Salgono a 82 i morti oggi in raid Israele su Gaza.

Lenzuoli bianchi e suoni delle bombe su Gaza: sabato la manifestazione contro il riarmo. Attese migliaia di persone - Sabato 21 giugno il corteo da Porta San Paolo al Colosseo contro l'aumento delle spese militari proposto dalla Nato ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

6 luglio Napoli per Gaza: Tutti giù per terra contro il genocidio - Corpi distesi sulla Rotonda Diaz per dire basta al massacro del popolo palestinese Domenica 6 luglio, alle ore 19, la Rotonda Diaz sul lungomare di Napoli si trasformerà in un’enorme distesa di (... Segnala agoravox.it