Direttore sportivo Juve Giovanni Albanese a sorpresa | No non è uno scherzo Ecco quando potrebbe arrivare

Il calcio italiano è in fermento: tra sorprese e smentite, il nome di Giovanni Albanese emerge come possibile nuovo direttore sportivo della Juventus. La sua analisi mette in luce un ambiente in rapido cambiamento, dove nulla è certo e tutto può accadere. Ma qual è davvero il futuro del club torinese? Ecco quando potrebbe arrivare la svolta tanto attesa.

Direttore sportivo Juve: il giornalista Giovanni Albanese ha inquadrato così la situazione relativa all’inserimento di una nuova figura dirigenziale. Nel suo editoriale su Sportitalia.com, il giornalista Giovanni Albanese si è espresso così a proposito dell’inserimento della figura del Direttore sportivo nell’organigramma dirigenziale bianconero. Le sue parole. PAROLE – «In questo momento alla Juve vale tutto. Tutto e il contrario di tutto. Comolli aveva annunciato tempi lunghi per il direttore sportivo: pareva circostanza o strategia e invece era sincero. Il mercato lo sta facendo lui con intermediari fidati, magari il direttore sportivo arriverà a settembre e non è uno scherzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Direttore sportivo Juve, Giovanni Albanese a sorpresa: «No, non è uno scherzo. Ecco quando potrebbe arrivare»

Mercato Juventus, Giovanni Albanese: «Situazione ai limiti dell'imbarazzo alla Juve: non c'è ancora un direttore sportivo che può operare prima del Mondiale per Club»

Juventus is interested in signing Toluca's central defender Federico Pereira, reports Italian journalist Giovanni Albanese from La Gazzetta dello Sport. https://transferfeed.com/transfers/federico-pereira-toluca-juventus/12361168… #Juve #SerieA Vai su X

Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese su X, la Juventus vedrà nei prossimi giorni gli agenti di Federico Pereira, difensore classe 2000 del Pachuca. Il centrale ha doppio passaporto, uruguaiano e italiano, quindi non occuperebbe slot da extracomun Vai su Facebook

Da Torino: “Ghisolfi possibile nuovo ds della Juventus”; Juve, la squadra di Comolli: può arrivare Ghisolfi come ds, pista Goretti per il ruolo di dt; Juventus, come direttore tecnico avanza Goretti della Fiorentina.

Mercato Juve, Albanese: 'Florentino profilo giusto per il salto di qualità in mediana' - Il giornalista Giovanni Albanese ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e di alcuni profili di mercato accostati al club bianconero in questa sessione di mercato estiva: "Molti mi ... Scrive it.blastingnews.com