Senza Putin e Xi il Brasile di Lula sgonfia i Brics

Il 17º vertice dei Brics a Rio de Janeiro si preannuncia come un crocevia cruciale per il futuro del gruppo. Senza Putin e Xi, la tenuta dell’alleanza si fa più fragile, rischiando di sgonfiarsi proprio nei momenti più delicati. Lula tenta di mantenere coesione e visibilità, ma le tensioni interne mettono alla prova la sua leadership. La domanda è: riusciranno i Brics a ritrovare slancio o questa assenza segnerà un punto di svolta? Continua a leggere.

Il 17º vertice dei Brics a Rio de Janeiro potrebbe davvero portare sfortuna a questo gruppo nato per contrastare l’egemonia occidentale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Senza Putin e Xi, il Brasile di Lula sgonfia i Brics

In questa notizia si parla di: brics - putin - brasile - lula

Putin e Xi danno una clamorosa buca al vertice dei Brics. È tramontata l’ambizione di fare l’anti-G7? - Il vertice dei Brics a Rio de Janeiro si presenta come un evento senza i protagonisti di sempre. Con l’assenza improvvisa di Xi Jinping e Vladimir Putin, le ambizioni di creare un’alternativa concreta al G7 subiscono un duro colpo.

Al via il vertice dei Brics tra dazi e assenze https://eurocomunicazione.eu/2025/07/06/al-via-il-vertice-dei-brics-tra-dazi-e-assenze/… #Eurocomunicazione #BRICS #dazi #assenza #cina #russia #Lula #riodejaneiro #Brasile #XiJinping #Putin #Trump #econom Vai su X

Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà al vertice Brics in programma il 6 e 7 luglio in Brasile, a causa del mandato d’arresto emesso contro di lui dalla Corte penale internazionale. Lo ha annunciato Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera del Vai su Facebook

Brics, il vertice in Brasile senza Putin e Xi. Lula: A Gaza è genocidio; BRICS Summit 2025 in Brasile: temi e partecipanti al vertice di Rio de Janeiro; Putin non andrà al G20 in Brasile.

Brics, il vertice in Brasile snobbato da Putin e Xi. Lula: "A Gaza è genocidio" - I due pesi massimi della leadership mondiale diserteranno il 17° vertice annuale dei BRICS previsto oggi e domani a Rio de Janeiro. Scrive msn.com

Brics Summit 2025 in Brasile: temi e partecipanti al vertice di Rio de Janeiro - Oggi e domani, 6 e 7 luglio, la metropoli carioca di Rio de Janeiro ospiterà il 17esimo vertice dell’organizzazione che riunisce le principali economie emergenti del pianeta. Segnala tg24.sky.it