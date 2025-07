Doppio sciopero del 7 e 8 luglio | orari e treni garantiti

Doppio sciopero il 7 e 8 luglio, con orari e treni garantiti: una sfida per i viaggiatori in tutta Italia. La mobilitazione, che coinvolge il personale di FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, mette a rischio le partenze e gli arrivi, ma ci sono comunque fasce di servizio garantito. Scopri gli orari precisi per pianificare al meglio il tuo viaggio e affrontare questa settimana complessa con serenità .

Roma, 6 giorno 2025 – Si preannuncia un inizio di settimana difficile per i viaggiatori in treno lungo la Penisola. La settimana si apre infatti una due giorni di sciopero per il trasporto ferroviario. Più precisamente, l'agitazione comincerà dalle 21 di lunedì 7 luglio e terminerà alle 18 di martedì 8 luglio, coinvolgendo il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Gli orari dello sciopero. A indire lo sciopero sono le sigle autonome che non hanno sottoscritto l'intesa sul contratto dei ferrovieri: Cub Trasporti sciopera dalle 21 di lunedì 7 alle 18 del giorno successivo, l'Usb per 8 ore dell'intero turno di martedì.

