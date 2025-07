I festeggiamenti per la vittoria di Norris a Silverstone finiscono male | becca un colpo sul naso

La gioia per la conquista del Gran Premio di Silverstone si trasforma in un attimo in preoccupazione quando Lando Norris, acclamato vincitore, viene colpito accidentalmente da un fotografo durante i festeggiamenti. Un episodio che ricorda quanto la fortuna possa essere imprevedibile anche nel momento più esaltante. La suaffesione lascia il pubblico con il fiato sospeso: cosa è successo davvero? Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa sfortunata vicenda.

Il pilota della McLaren è passato dall'euforia per il successo nel Gran Premio inglese al dolore di un incidente beffardo: un fotografo gli è franato addosso durante in festeggiamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

