De Rossi | Mi hanno scelto per calmare gli animi io ho accetto e l’ho vissuta anche bene; e per il futuro…

Daniele De Rossi, icona della Roma e simbolo di passione e dedizione, ha condiviso con sincerità il suo ruolo nel calmare gli animi durante la sua esperienza sulla panchina giallorossa. Accettando questa sfida, ha vissuto intensamente ogni momento, guardando al futuro con ottimismo. Le parole di De Rossi riflettono il suo amore per il club e la volontà di contribuire ancora, lasciando una traccia indelebile nel cuore dei tifosi.

Le parole di Daniele De Rossi, ex allenatore della Roma, sulla sua esperienza sulla panchina giallorossi e sul suo futuro Daniele De Rossi è tornato a parlare del suo recente passato alla Roma e lo ha fatto senza troppi giri di parole, come da sempre nel suo stile. Ospite negli studi di Sky Sport, l’ex . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - De Rossi: «Mi hanno scelto per calmare gli animi, io ho accetto e l’ho vissuta anche bene; e per il futuro…»

In questa notizia si parla di: rossi - scelto - calmare - animi

"Sono stato chiamato per calmare gli animi dei tifosi" La verità di De Rossi sul suo ritorno alla Roma Vai su Facebook

De Rossi: “Gasperini è una grande scelta per la Roma. Non mi aspettavo di tornare”; De Rossi: ''Ottimo rapporto con Friedkin. Gasperini scelta forte, spero possa rimanere tanto a Roma''; De Rossi: “Gasperini è una grande scelta per la Roma. Non mi aspettavo di tornare”.

De Rossi: "Ritorno alla Roma? Spero duri Gasperini. La prossima squadra..." - L'Originale": "Dopo Spal e Roma, dovrò scegliere bene la prossima panchina. Lo riporta sport.sky.it

De Rossi cambia agente: ha scelto Ramadani - MSN - Daniele De Rossi non è più da tempo ormai l'allenatore della Roma che lo ha esonerato ormai lo scorso 18 settembre ... Da msn.com