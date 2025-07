Il concerto di 50 Cent in piazza Plebiscito a Napoli è stato cancellato | l'annuncio del rapper

Il tanto atteso concerto di 50 Cent a Napoli, previsto in piazza Plebiscito, è stato ufficialmente cancellato dall'artista stesso. Dopo settimane di attesa e alcune incertezze sullo stato del palco, il rapper ha comunicato la decisione definitiva, lasciando i fan delusi ma anche curiosi di scoprire cosa riserverà il futuro. Continua a leggere per tutti i dettagli e le reazioni della città.

Dopo i dubbi, visto che il palco non era ancora stato installato, arriva l'annuncio ufficiale dell'artista statunitense: il concerto di 50 Cent in piazza Plebiscito è stato cancellato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

