Un Posto al Sole anticipazioni 7 luglio | Gennaro Gagliotti nuovo amministratore delegato dei Cantieri

Preparati a immergerti nel cuore di Palazzo Palladini, dove il potere e le passioni si scontrano ancora una volta. Nel nuovo episodio di "Un Posto al Sole" in onda domani alle 20.50 su Rai 3, Gennaro Gagliotti assume il ruolo di amministratore delegato dei Cantieri, portando con sé novità e tensioni inaspettate. Ma cosa succederà ora? Dov'eravamo rimasti e quali ostacoli lo attendono? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che vedremo nel prossimo episodio della soap partenopea, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con la soap piĂą longeva della tv italiana: Un Posto al Sole. Marina e Roberto ci hanno provato, ma invano: Chiara Petrone ha deciso di votare Gennaro come AD dei Cantieri. Scopriamo cosa succederĂ nel nuovo episodio della soap. Dov'eravamo rimasti Sapendo delle mire di Gennaro Gagliotti sui Cantieri, Marina aveva cercato un'altra socia da mettere dentro e si è rivolta a Chiara Petrone. L'ereditiera prima ha finto di essere dalla sua parte poi, meditando da tempo vendetta contro Roberto, si è alleata in segreto proprio con Gagliotti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it