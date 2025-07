Juventus Next Gen | Anghelè lascia i bianconeri in estate? Possibile prestito un club di Serie B si è già mosso per l’attaccante Tutti i dettagli

Juventus Next Gen potrebbe presto salutare uno dei suoi talenti più promettenti. Lorenzo Anghelè, giovane attaccante in ascesa, è infatti nel mirino di un club di Serie B pronto a regalargli una nuova sfida professionale. La decisione di partire potrebbe essere imminente, con un prestito che rappresenterebbe un passo fondamentale per la sua crescita. Tutti i dettagli sul futuro di Anghelè e sulle trattative più calde di questa estate...

Juventus Next Gen: Anghelè potrebbe salutare la Vecchia Signora. Possibile prestito, un club di Serie B sulle sue tracce. Tutte le novità. Il progetto della Juventus Next Gen continua a produrre talenti pronti per il calcio professionistico. L’ultimo nome sulla lista dei partenti per un’esperienza formativa è quello di Lorenzo Anghelè, promettente attaccante che, dopo essersi messo in luce in Serie C, è pronto per il salto di categoria. Su di lui, secondo quanto riportato da PescaraSport24.it, si sarebbe mosso con decisione il Pescara, club di Serie B a caccia di rinforzi di qualità per il proprio reparto offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com