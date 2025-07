Maltempo Milano | tempesta di vento e grandine Un morto

Il maltempo a Milano ha scatenato una vera e propria rivolta della natura, con venti impetuosi e grandine che hanno causato danni e tragedie. Un bilancio drammatico: una donna ha perso la vita dopo la caduta di un albero, mentre i Vigili del fuoco sono intervenuti oltre cinquanta volte per alberi pericolanti, allagamenti e cartelloni divelti. La città si mobilita per riprendersi da questa furiosa tempesta, ma la sfida è ancora in corso.

Il 6 luglio, una donna è morta in seguito alla caduta di un albero in una cascina di Robecchetto con Induno, in provincia di Milano. A Milano, per il violento nubifragio, i Vigili del fuoco hanno effettuato oltre cinquanta interventi. Le chiamate riguardano soprattutto alberi pericolanti, cantine e taverne allagate e cartelloni pubblicitari divelti dalle forti raffiche di vento. Squadre sono in azione in piazza Baiamonti per la rimozione di un grosso albero caduto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Maltempo Milano: tempesta di vento e grandine. Un morto

