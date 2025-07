Partiti per una giornata al mare muoiono in un attimo | chi erano Maria e Giuseppe

traguardo di una semplice fuga estiva si è trasformato in un dramma senza parole. Chi erano Maria e Giuseppe, due anime innocenti che avevano tutto da vivere? La loro storia ci ricorda quanto la vita sia fragile e preziosa, invitandoci a riflettere sull'importanza di ogni istante. Un ricordo indelebile di un giorno che nessuno avrebbe mai voluto vivere.

L'alba di sabato 6 luglio 2025, una giornata che per molti avrebbe segnato l'inizio di un weekend di mare e spensieratezza, si è tinta di nero sulla Provinciale 3 che collega Matera a Metaponto. Un tragico incidente stradale ha spezzato brutalmente la vita di Maria Di Pede, 45 anni, e Giuseppe Carrino, 50 anni, marito e moglie, residenti a Matera. La coppia stava viaggiando in direzione della costa ionica per godersi una giornata di relax, ma il loro viaggio si è interrotto drammaticamente all'altezza del Motel San Marco, trasformando una strada solitamente trafficata in un palcoscenico di dolore inimmaginabile.