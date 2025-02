Lanazione.it - Palazzo Amati Cornelio, i tecnici che hanno curato il restauro: “È riemersa la bellezza. Fine lavori in aprile”

Castelnuovo Magra (La Spezia), 18 febbraio 2025 – L’ascensore è stato collaudato. Il team di restauratrici sta terminando gli ultimi ritocchi agli antichi affreschi e decori. Le catene d’acciaio che legano le pareti portanti sono state saldamente posizionate sotto i pavimenti insieme alla nuova impiantistica. Ultimati anche gli scivoli per l’abbattimento delle barriere architettoniche e gli impianti nei servizi per i disabili. Insomma, aIngolottidi Castelnuovo Magra si comincia a vedere – come anticipato due settimane fa da ’La Nazione’ nel nostro appuntamento settimanale della domenica “Vivere nei borghi” dedicato a Castelnuovo Magra – ladegli interventi di, adeguamento statico-sismico ed efficientamento energetico. Manca solo la scalinata di marmo che porta al giardino sul retro dell’edificio.