Omicidio in panetteria | fermato sospetto

0.02 E' stato rintracciato in strada in zona Porta Genova a Milano Raffaele Mascia, il 21enne ritenuto il presunto autore dell'aggressione a mano armata che ha ucciso Ivan Disan, 49 anni, e ferito gravemente Pavel K., 26 anni. Quando è stato bloccato dalla polizia era disarmato. E' stato portato in questura per essere interrogato dal personale della sezione della Omicidi della Squadra mobile.Il giovane è il figlio del proprietario 71enne dellapasticceria di piazzale Gambara a Milano dove è avvenuto l'