Inzaghi Inter l’autocritica e la delusione dopo la Juve | il più arrabbiato di tutti è lui stesso! Ecco cosa farà nell’allenamento di oggi

di Redazionee lala: il piùdiè luiha fatto negli spogliatoiL’di Simoneha la necessità di voltare paginala sconfitta di domenica contro la. Lotecnico piacentino, come spiega la Repubblica, era tra i più arrabbiati al rientro della squadra negli spogliatoi.i nerazzurri si ritroveranno invece ad Appiano Gentileil giorno di riposo di ieri.– ««Dobbiamo correggere il tiro. Non stiamo facendo abbastanza per raggiungere i nostri obiettivi», dice Simone. Anche lui ha la sua fetta di responsabilità. Nessuno ha capito i cambi, che hanno smantellato la catena di sinistra, e sostituito il decente Taremi con il dolorante Thuram. Ma è difficile trovare qualcuno che sul punto la pensi come lui.