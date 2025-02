Davidemaggio.it - Don’t Forget the Lyrics si riprende l’access del Nove

Perthe! è tempo di tornare nella fascia oraria che ne aveva di fatto decretato la riuscita, prima di dover lasciare spazio alla new entry Amadeus:prime time.Lunedì 10 marzo prenderà il via la settima edizione del game musicale condotto da Gabriele Corsi e andrà in onda suldal lunedì al venerdì alle 20.25, al posto di Cash or Trash attualmente in onda.the! salutò a maggioper ripresentarsi a settembre nella insolita fascia preserale. Un cambio dovuto all’arrivo di Amadeus con Chissà chi è, che non ha giovato al canale: l’ex Soliti Ignoti della Rai non ha fatto breccia nel pubblico di Warner Bros. Discovery, chiudendo anzitempo la sua corsa, così come il karaoke di Corsi ha tribolato nel nuovo orario.Ora tutto torna com’era fino allo scorso anno.