Dai campi profughi nel deserto algerino all’estate in Irpinia

Dai campi profughi del deserto algerino all’incantevole Irpinia: un viaggio di speranza e solidarietà che unisce culture e cuori. Domenica 6 luglio, un gruppo di Piccoli Ambasciatori di Pace Sahrawi ha toccato l’Italia, aprendo un ponte tra mondi lontani e condividendo il loro desiderio di pace e integrazione. Un’estate ricca di emozioni e opportunità di crescita li attende, perché il futuro si costruisce anche con i sogni dei più giovani.

Tempo di lettura: 3 minuti È atterrato domenica 6 luglio all’Aeroporto di Roma “Fiumicino” un gruppo di Piccoli Ambasciatori di Pace Sahrawi, bambini provenienti dai campi profughi nel deserto algerino, per dare inizio alla loro estate in Italia. L’iniziativa si inserisce nel programma umanitario e culturale “ Piccoli ambasciatori di pace ”, promosso dalla RETE e associazioni italiane di solidarietà in collaborazione con la Rappresentanza in Italia del Fronte Polisario e con il Ministero della Gioventù e dello Sport della Repubblica Araba Saharawi Democratica. Ad accoglierli in aeroporto, con emozione e calore, c’erano Fatima Mahfud, rappresentante del Fronte Polisario in Italia, membri della Rete Italiana di Solidarietà con il Popolo Saharawi e numerosi volontari delle associazioni locali che ogni anno rendono possibile questo straordinario progetto di accoglienza e fratellanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it