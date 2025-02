Ilrestodelcarlino.it - Tensioni in maggioranza. Detonatore è l’urbanistica

Le varianti urbanistiche tornano a fare daper lo scontento che cova in, tornato a galla dopo i ricorsi presentati al Tar dalla Immobiliare Cristallo e dalla Agriforest che si sono viste bocciare in consiglio progetti che avevano superato tutti gli step precedenti. I consiglieri della "Lega più civici" Giorgio Pollastrelli, Fabiola Polverini e Pierpaolo Turchi sottolineano intanto la consistenza del gruppo "oggi seconda forza di", ed esprimono "forte preoccupazione per la gestione dela Civitanova. Troppi i ricorsi, spesso anche con richieste di danni milionari che, se accolti, finiranno per gravare sulle spalle dei cittadini, tra i più recenti citiamo Cristallo e Agriforest. La situazione impone una riflessione seria. L’ufficio urbanistica rischia di trasformarsi nel surrogato di un ufficio legale, più impegnato a difendersi in tribunale che a costruire lo sviluppo della città con una visione lungimirante e responsabile".