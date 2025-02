Sololaroma.it - Pagelle Parma-Roma 0-1, Ranieri: “Contento per Soulé”

Leggi su Sololaroma.it

Dopo il pareggio con il Porto in Europa League, lasi prepara a riprendere il proprio cammino in campionato. I giallorossi affronteranno ilnella 25ª giornata di Serie A, che andrà in scena a partire dalle ore 18:00 del 16 febbraio. I giallorossi sono alla ricerca della terza vittoria esterna consecutiva, mentre i ducali necessitano di punti vitali per la salvezza. SoloLa.it vi fornirà la diretta testuale del match, oltre alle dichiarazioni del pre e del post partita. 23 minuti fa16 Febbraio 2025 20:27 20:27Salah-Eddine nel post partita a Dazn“Sonoper il mio debutto e per la squadra, volevamo vincere e l’abbiamo fatto. Io portafortuna? Spero che ogni volta che gioco si vinca. Conosco lada tanti anni, mi sento speciale a giocare con questa maglia, è un club che è riconosciuto in tutto il mondo.