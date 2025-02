Ilrestodelcarlino.it - Mercatellese corsara a Tavernelle

1 : Santini, Rovinelli (27’st Belpassi), Terenzi, Ceramicoli, Gambini, Omiccioli, Furlani, Alessandrini, Damiani, Pagliari, Dionisi. All. Latini: Rossi, Sansuini, Gregori, Contucci (40’st Cerpolini), Buriana, Bricca, Corsini (40’st Ndoj R.), Benedetti (32’st Rasponi), Palazzi, Matteucci (42’st Ciaffoni), Bruscia A. (32st Ndoj K.). All. Bruscia Y. Arbitro: D’Addario di Pesaro Rete: 38’ st Rasponi Note: Espulsi: al 35’ st Terenzi, al 42’ st Furlani Dopo un primo tempo equilibrato e senza particolari occasioni da rete, la gara si decide nell’ultima parte della ripresa. Al 35’ della ripresa estrae il cartellino rosso per Terenzi dopo un fallo su Contucci. Al 38’ la(nella foto) segna il gol partita con Rasponi che colpisce la palla di coscia e spiazza Santini a seguito di un calcio di punizione.