Juventusnews24.com - Cesena Juve Primavera LIVE 3-4: i bianconeri l’hanno rimontata! Succede di tutto nei minuti finali: Pugno segna di testa

di RedazionentusNews24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2024/25Latorna in campo dopo il ko con il Trabzonspor ai sedicesimi di Youth League.di scena in casa del, conntusnews24 che vi raccontail match.3-4: sintesi e moviola1? Fischio d’inizio, è cominciata la gara5?in possesso, la squadra di Magnanelli cerca di spingere gli avversari nella propria metà campo9? Primo cartellino giallo del match per Domeniconi13? Gara fin qui molto bloccata, lacerca di fare la partita ma ilchiude tutti gli spazi ai giocatori di Magnanelli17? Cross basso deldalla sinistra, palla pericolosa ma non c’è nessuna in area pronto a colpire verso la porta19? Tripla occasione! Cross dalla destra,impatta male ma verso la porta, conclusione salvata sulla linea.