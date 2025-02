Ilgiorno.it - Schianto auto-camion frigo, 20 quintali di latte in strada: confezioni recuperate e donate

Tavazzano, 14 febbraio 2025 – Circa 20disono stati recuperati e successivamente donati a diverse associazioni benefiche locali, dopo l’incidente avvenuto mercoledì mattina attorno alle 9, tra une una vettura lungo laprovinciale 140 che unisce Tavazzano con Lodi Vecchio. Nonostante le condizioni poco favorevoli del terreno, eccessivamente fangoso e sdrucciolevole, gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Nord Lodigiano e il corpo di volontari della Protezione Civile si sono immediatamente adoperati per recuperare il carico didalcoinvolto nel sinistro e dai bordi delladov’era stato rovesciato. Una parte della merce, che era integra ma non più commercializzabile, è stata portata alla parrocchia di Tavazzano che si è mobilitata celermente per la distribuzione.