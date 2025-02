Nonsolo.tv - Sanremo 2025, chi potrebbero essere i potenziali vincitori secondo ChatGpt?

E’ appena trascorsa la terza serata del Festival die ormai abbiamo già più o meno in mente i testi delle canzoni così come le performance dei 29 Big in gara. Ma chi vincerà il festival? Come lo scorso anno per il Festival di, lo abbiamo chiesto ain maniera piuttosto semplice e diretta senza troppi giri di parole.Ecco una classifica stilata con anche le motivazioni espresse:Achille Lauro – “Incoscienti Giovani”Performance intensa e carismatica.Testo personale e profondo, legato a esperienze di vita e a un messaggio di speranza.Forte impatto emotivo e presenza scenica d’impatto.Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”Ballata toccante e ben articolata.Apprezzato per la profondità del testo e la capacità di emozionare il pubblico.Giorgia – “La cura per me”Ritorno al festival con un brano emotivamente coinvolgente.