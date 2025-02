Ilrestodelcarlino.it - Il generale Altiero a Falconara. Attenzione ai traffici doganali

Visita istituzionale alla Compagnia diMarittima per ilNicola, comandante regionale della Guardia di Finanza che, mercoledì, è stato ricevuto dal capitano Martino Marzocca. Accolto dal comandante del Reparto, ilha avuto l’opportunità di visitare la Compagnia, avere un costruttivo confronto con i militari in servizio e discutere delle principali operazioni condotte. Tali operazioni spaziano dalla lotta alle frodi fiscali al contrasto dello spaccio di stupefacenti, fino alla repressione degli illeciti commessi nel settore doganale. Particolareè stata dedicata a quest’ultimo ambito, in quanto la Compagnia svolge da anni un’importante attività di polizia doganale attraverso una Squadra operativa stanziale dislocata all’aeroporto, alla raffineria Api e alla Manifattura Tabacchi di Chiaravalle.