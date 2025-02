Lidentita.it - Enzo Amich: “Primo soccorso per gli agenti”, la proposta di legge salva-vita

Leggi su Lidentita.it

Unadiche punta a migliorare la sicurezza e il pronto intervento nelle emergenze. Oggi alla Camera, il deputato di Fratelli d’Italiapresenterà in conferenza stampa “re una. un gesto d’amore”, un’iniziativa legislativa volta a introdurre la formazione in BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) nei programmi di addestramento delle .: “per gli”, ladiL'Identità.