Oasport.it - ATP 250 Buenos Aires. Avanzano ai quarti Musetti e Navone. La sconfitta con Martinez chiude la carriera di Schwartzman

Il torneo ATP 250 diallinea il tabellone aidi finali con gli ultimi quattro match del secondo turno. Lorenzovola aidi finale battendo agevolmente Corentin Moutet e Marianoestromette dal torneo il danese Holger Rune. Lo spagnolo Pedrobatte nettamentenell’ ultima partita dellaper l’argentinoIn apertura di giornata il brasiliano Joao Fonseca vince, in due ore e dodici minuti, contro l’argentino Federico Coria imponendosi con il punteggio di 2-6 6-4 6-2 e accede così aidi finale. Il brasiliano, dopo aver perso nettamente il primo set, ottiene il break nel secondo gioco della seconda partita e riesce a difenderlo fino alla finendo i conti con il turno di servizio del decimo game. Nel terzo parziale Fonseca va via in progressione, toglie due volte il servizio all’avversario e completa così la sua rimonta.