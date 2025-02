Laspunta.it - Terzo Settore, via il tetto alla raccolta del 5×1000

Rimuovere ilmassimo impostodeldestinata agli enti delo, quantomeno, innalzarlo tenendo conto della volontà dei contribuenti che sempre più numerosi scelgono di devolvere una parte della propria imposta sul reddito a organizzazioni impegnate in cause sociali, culturali o di ricerca. Un impegno che il Movimento intende portare avanti anche attraverso mozioni da presentare nei Consigli comunali.Latina non manca all’appello, con il capogruppo Maria Grazia Ciolfi che ha già depositato l’atto all’Ufficio Protocollo del Comune. “Quasi 28 milioni di euro raccolti tramite ilnon verranno distribuiti agli enti che operano nelin quanto le donazioni indicate dai contribuenti italiani nella dichiarazione dei redditi 2023 – spiega la consigliera – superano il limite stabilito per legge, pari a 525 milioni di euro“.