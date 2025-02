Metropolitanmagazine.it - Tony Effe, il testo e significato della canzone Damme ‘na mano a Sanremo 2025

per la prima volta sul palco dell’Ariston tra i Big in gara acon‘na, unache vuole essere anche un omaggio alla città di Roma a partire dal, che contiene dei versi in dialetto ro. Di seguito ile ildi‘nadi, ladi, il‘naIo non soffro per teNon so fare l’attoreSono pronto a sbagliareCome un uomo d’onoreSpengo la sigarettaCome la nostra storiaOgni notte è per semprePer le strade di RomaE non fare la stupida staseraTu non sei mai sinceraTu sei pericolosaIo so che morderai la melaMa di noi cosa direbbe CalifanoChe è durato troppo pocoCammino sui sanpietriniFino a quando non te trovo‘naChe c’ho ner coreSolo ‘na donna e ‘naNun conta nienteSi crolla er monnoIo m’aricordo solo di te‘naSinno me moro‘naChe c’ho ner coreSoltanto teIo e te per tutta la vitaTe lo giuro mi incrocio le ditaSono il classico uomo italianoAmo solo mia madre AnnaritaLa domenica ti lascio solaVuoi andare a cena ma c’è la partitaTu mi aspetti nel letto nervosaParli poco fai la stranitaPoi mi tocchi te ne fottiVai più giù mi si girano gli occhiPoi mi guardi togli i tacchiMentre ti fai i capelli raccoltiA te piace sbagliare farmi del maleMi alzi le maniPoi ti vuoi scusareE so che perderò questo giocoCome a carte sei brava a barare‘naChe c’ho ner coreSolo una donnaE ‘naNon conta nienteSi crolla er monnoIo m’aricordo solo di te‘naSinno me moro‘naChe c’ho ner coreSoltanto teIo ho sofferto per teOra so fare l’attoreQuante volte ho sbagliatoCome un uomo d’onoreAccendo la sigarettaPenso alla nostra storiaMentre guardo la nottePer le strade di Roma‘nadi: ilAmbientata tra le strade di Roma, con riferimenti a Franco Califano e alle melodie degli stornelli romani,‘naè lacon cuiè in gara a