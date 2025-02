Spazionapoli.it - Stadio Maradona, arrivano le ultime: ecco cosa sta succedendo tra De Laurentiis ed il sindaco

Leggi su Spazionapoli.it

staattorno alloDiego Armandole, c’è una situazione di stallo tra la SSC Napoli ed il Comune. La situazione delloè ancora in una situazione di stallo. Mentre Antonio Conte spinge per il centro sportivo ed un settore giovanile di tutto rispetto, il club sta lavorando per cercare di accontentare quelle che sono delle prerogative fondamentali del patron azzurro.Intanto si cerca di capire come regolare il rapporto tra Napoli e Comune per quanto riguarda proprio loDiego Armando: in questa ore sono emerse lenovità riguardo quello che dovrebbe essere lo sviluppo di un nuovo accordo tra la squadra azzurra ed il Comune, ma i problemi restano ancora tanti.Ultimissime calcio Napoli –, lesulloLuigi Roano, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, partner della SSC Napoli, dando lesulla situazione delloDiego Armando:“IlGaetano Manfredi era integro e tranquillo.