Inter vittoria pesante sulla Fiorentina | 2-1 e Napoli a un passo

I Nerazzurri rispondono con carattere e determinazione dopo la sconfitta al Franchi, riportandosi a un solo punto dalla vettaL’risponde sul campo dopo la deludente sconfitta di giovedì scorso al Franchi e supera la2-1 in una gara cruciale per la lotta scudetto. Con questa, i nerazzurri si riportano a un solo punto di distanza dal, riaccendendo le speranze di aggancio in vetta alla classifica.Un primo tempo tra occasioni e polemicheFin dai primi secondi, la squadra di Simone Inzaghi mostra un atteggiamento completamente diverso rispetto alla trasferta di Firenze. Lautaro Martinez sfiora il gol già al primo minuto con un destro di prima intenzione che termina a lato di poco. L’continua a pressare con insistenza, chiudendo lanella propria metà campo.