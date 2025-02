Ilveggente.it - Pronostico Angers-Marsiglia: De Zerbi allunga

è una partita valida per la ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni,.Blindare il secondo posto. Obiettivo importante per ildi Roberto De, che sfruttando la sconfitta del Monaco sul campo della capolista Psg, puòre. E siccome Rabiot e compagni arrivano a questo match dalla bella vittoria sul Lione, sofferta ma meritata, le possibilità di andare a vincere sul campo dell’sono grosse. Enormi.: De(Lapresse) – Ilveggente.itOltre le motivazioni in campo che non mancheranno nemmeno ai padroni di casa che, sono avanti di cinque punti rispetto alla zona rossa della classifica – ci sono i valori tecnici delle due formazioni. Il, come sappiamo, ha una rosa costruita per stare in alto.