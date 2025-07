SBC di FC 25 | Stina Blackstenius Strada verso la gloria WEURO

Preparati a vivere l'emozione del campionato europeo femminile con la SBC di Sara Däbritz, disponibile dal 30 giugno al 11 luglio. Un’occasione imperdibile per mettere alla prova le tue abilità e conquistare premi esclusivi come la strada verso la gloria WEURO con Stina Blackstenius. Completa le sfide e avvicinati sempre di più alla vittoria: il successo è a portata di mano!

Disponibile da oggi 30 giugno la SBC di Sara Däbritz in relazione al campionato europeo delle nazionali femminili. La sfida scade il 11 luglio alle 19.00. Sfide da fare: 3. Premio: 1x Strada verso la gloria WEURO Stina Blackstenius Non scambiab.. 1 – Barclays WSL 1x Small Prime Electrum Players Pack Barclays WSL: Min 1 gioc.. Valutazione squadra: min 90. 2 – Rosa 91 Premio: 1x Premium Mixed Players Pack Valutazione squadra: min 91. 3 – Rosa 92 Premio: 1x Rare Mixed Players Pack Valutazione squadra: min 92. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - SBC di FC 25: Stina Blackstenius (Strada verso la gloria WEURO)

Stina Blackstenius eletta Player of the Match ufficiale della finale di UEFA Women's Champions League - Stina Blackstenius è stata eletta Player of the Match della finale di UEFA Women's Champions League dopo il gol vittoria contro il Barcelona a Lisbona. Lo riporta it.uefa.com

Finale Women's Champions League: Stina Blackstenius regala il titolo all'Arsenal - Entrata a partita in corso, Stina Blackstenius ha segnato a 16 minuti dalla fine regalando il successo e il secondo titolo europeo all'Arsenal contro il Barcelona a Lisbona. Riporta it.uefa.com