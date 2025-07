Garlasco incidente probatorio al terzo round

Il giallo di Garlasco si avvicina a un punto cruciale: alle porte c’è il terzo round dell’incidente probatorio, con le date definitive per il confronto genetico più atteso. Sarà l’occasione decisiva per svelare nuovi dettagli e fare chiarezza sulla verità. La suspense cresce, e il futuro della vicenda si gioca proprio in quei giorni. Resta con noi per seguire ogni sviluppo di questa intricata indagine.

In queste ore sono state stabilite le prossime date per eseguire l'esame più importante e atteso: la comparazione tra i due profili genetici trovati sulle unghie di Chiara Poggi e il dna del nuovo indagato, Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, incidente probatorio al terzo round

Delitto di Garlasco, maxi incidente probatorio: nuovi Dna da comparare - Il delitto di Garlasco torna al centro dell'attenzione con un maxi incidente probatorio e nuove analisi del DNA.

Terzo giorno di incidente probatorio nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco L'avvocato dei...

Garlasco, al via le tamponature per le analisi genetiche. Terzo giorno di lavori per l'incidente probatorio #ANSA

Garlasco, terzo incidente probatorio tra reperti di sangue e misteri mai chiariti - L’incidente probatorio Garlasco avanza con nuove analisi su tracce di sangue e reperti chiave, cercando prove decisive per chiarire un caso che resta avvolto nel mistero. Secondo notizie.it

Garlasco, i consulenti Poggi: “Sul tappetino del bagno e sui tamponi di Chiara nessuna sorpresa” - Il consulente della famiglia Poggi, Marzio Capra, spiega che nell'incidente probatorio di oggi sul caso Garlasco è stata fatta solo campionatura su reperti ... Da fanpage.it