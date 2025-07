Allarme legionella a Milano la paura tra le case popolari dopo la morte sospetta e i contagiati

L’allarme legionella scuote Milano: dopo la tragica morte di un 91enne e i contagi tra gli altri residenti di un edificio di via Rizzoli, crescono le preoccupazioni tra le comunità delle case popolari. La città si mobilita per fronteggiare questa emergenza sanitaria che mette a rischio la sicurezza dei cittadini. È fondamentale intervenire tempestivamente per tutelare la salute di tutti.

Allarme legionella a Milano dove, in uno stabile di via Rizzoli, è morto un 91enne e altre 5 persone sono ricoverate a causa del batterio.

