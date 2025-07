Esplosione a Roma | chi è Gregorio Assanti il carabiniere eroe che ha salvato un uomo avvolto dalle fiamme Anche l' ambulanza era incendiata

Un'ardente esplosione a Roma ha scosso la città, con decine di feriti ma nessuna perdita grave. Tra i protagonisti di questa drammatica vicenda, il carabiniere Assanti si è distinto come un vero eroe, salvando un uomo dalle fiamme mentre un'ambulanza incendiata aggiungeva tensione alla scena. La sua prontezza e coraggio hanno evitato una tragedia, dimostrando ancora una volta quanto siano fondamentali gli uomini in divisa nell'affrontare emergenze improvvise.

