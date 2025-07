Chiara Poggi il dettaglio inquietante svelato dall' autopsia | Sulle palpebre due tagli netti aveva visto qualcosa che non doveva

un’ombra che ancora aleggia sulla piccola comunità di Garlasco. Quasi diciotto anni dopo, nuovi dettagli emergono dall’autopsia, svelando un dettaglio inquietante: due tagli netti alle palpebre di Chiara, un segno che non poteva essere casuale. Un mistero che si infittisce e che ci invita a riflettere su quanto la verità possa nascondersi tra le pieghe più oscure di un tragico evento.

Quasi 18 anni. Tanti ne sono passati dal giorno in cui Chiara Poggi è stata uccisa. La giovane è morta Garlasco, in casa sua, il 13 agosto 2007. Una morte brutale, come. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Chiara Poggi, il dettaglio inquietante svelato dall'autopsia: «Sulle palpebre due tagli netti, aveva visto qualcosa che non doveva»

