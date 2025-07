Meloni guardiamo il programma cittadinanza non c' è

Meloni sottolinea l'importanza di concentrarsi sulle priorità condivise del centrodestra, chiarendo che la questione della cittadinanza non rientra tra queste. La leader ribadisce come il nostro approccio sia quello di valorizzare un'unità basata su proposte concrete e obiettivi comuni, evitando divergenze su temi che non sono alla base del nostro programma. Solo così si potrà lavorare efficacemente per il bene del Paese.

"Il centrodestra è formato da forze politiche diverse, su alcune questioni ci sono sensibilità diverse: penso sia normale altrimenti saremmo un partito unico ma è la ragione per cui abbiamo deciso di stilare un programma e la ragione per cui io penso che sarebbe utile per tutti" concentrarsi "sulle priorità indicate nel programma su cui siamo tutti d'accordo, la cittadinanza non è tra queste". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Forum in Masseria a proposito dello Ius Scholae proposto da Fi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, guardiamo il programma, cittadinanza non c'è

