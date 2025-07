Salerno 51enne ha un infarto sulle colline ma l'elisoccorso non riesce ad atterrare | salvato via terra

Un'emergenza che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, ma grazie alla prontezza e collaborazione tra sanitari e forze dell'ordine, un uomo di 51 anni di Salerno è stato salvato in extremis. L'incidente avvenuto sulle colline ha messo alla prova la prontezza dei soccorritori, che hanno saputo adattarsi alle difficoltà ambientali. Continua a leggere per scoprire come il coraggio e l'abilità hanno fatto la differenza in questa difficile operazione di salvataggio.

L'eliambulanza non è riuscita ad atterrare a causa delle antenne televisive. Grazie alla collaborazione tra sanitari del 118 e carabinieri, il 51enne è stato portato in ospedale via terra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

