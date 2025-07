Roma devastante esplosione in un distributore Ferite 50 persone

Una mattina drammatica a Roma: una potente esplosione in un distributore di carburante ha sconvolto la città, lasciando dietro di sé un bilancio di 50 feriti e due casi gravi. L'evento, ancora avvolto nel mistero, ha provocato paura e caos tra i cittadini. La capitale si mobilita per far luce sulle cause di questa tragedia e garantire supporto alle vittime. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale.

Una forte deflagrazione ha scosso la Capitale stamattina. Un boato fortissimo avvertito in quasi tutta la città. È esplosa una stazione di servizio per cause ancora da appurare. Si contano 50 feriti, 2 dei quali gravi. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Roma, devastante esplosione in un distributore. Ferite 50 persone

