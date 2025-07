F1 Christian Horner | Impossibile dire che Verstappen resterà al 100% in Red Bull

Il weekend del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sembra essere oscurato dalle voci di mercato che avvolgono Max Verstappen. Mentre Christian Horner e la Red Bull cercano di mantenere la calma, le indiscrezioni su un possibile passaggio alla Mercedes alimentano i dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori. Ma, tra smentite ufficiali e strategie da leggere tra le righe, è impossibile dare per scontato il futuro del campione olandese in Red Bull.

Leggere tra le righe. Il week end del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sta quasi passando in secondo piano rispetto alle chiacchiere di mercato che riguardano Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull è al centro dell’attenzione per le voci che circolano su un suo possibile trasferimento alla Mercedes. Nonostante da parte del consulente del ‘bibitari’, Helmut Marko, sia arrivata una secca smentita, l’argomento continua a essere affrontato con una certa insistenza, anche perché emergono altri dettagli, come la voglia della Stella a tre punti di investire in maniera importante sull’ingaggio dell’olandese, pur privandosi nell’eventualità di George Russell. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Christian Horner: “Impossibile dire che Verstappen resterà al 100% in Red Bull”

In questa notizia si parla di: redbull - verstappen - christian - horner

Il ritiro di Max Verstappen al Gran Premio d’Austria ha segnato un punto di svolta: per la prima volta, Red Bull ammette che la difesa del titolo potrebbe essere compromessa. (L to R): Christian Horner (GBR) Red Bull Racing Team Principal with Max Verstappe Vai su Facebook

Verstappen in Mercedes? Christian Horner fa chiarezza Max Verstappen potrebbe lasciare Red Bull per Mercedes: Toto Wolff potrebbe approfittare di una clausola segreta. Horner smentisce, ma le voci di mercato si fanno insistenti Di @FrancescoDlc16 #F1 h Vai su X

Red Bull, Horner: Impossibile dire che Verstappen resterà al 100%. Il piano B? Piastri...; Horner provoca McLaren: “Se Max parte, il piano B è Piastri”; Potrebbe la Red Bull affrontare un altro “effetto Vettel” se Verstappen lasciasse la squadra?.

F1 GP Silverstone | Red Bull, Horner sul futuro di Verstappen: “La squadra ha le idee chiare” - Non si è parlato d'altro nel giovedì di interviste nel paddock di Silverstone: Max Verstappen potrebbe presto salutare la Red Bull per salire a bordo di una freccia d'argento. Come scrive f1grandprix.motorionline.com

Il team principal britannico ha parlato del futuro del quattro volte campione del mondo, lanciando una frecciatina alla McLaren - Il team principal britannico ha parlato del futuro del quattro volte campione del mondo, lanciando una frecciatina alla McLaren ... Riporta gazzetta.it