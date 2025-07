Hamas accetta la tregua | 60 giorni per spezzare l’inferno di Gaza

Dopo quindici mesi di conflitto, una svolta si fa strada nel cuore dell’inferno di Gaza: Hamas potrebbe accettare una tregua di 60 giorni, offrendo una speranza concreta di riscatto e ricostruzione. La possibile apertura al cessate il fuoco rappresenta un passo fondamentale verso la pace, mentre il mondo osserva attentamente le prossime mosse del movimento estremista. Un accordo…

Dopo quindici mesi di guerra devastante, una parola potrebbe spezzare l'inferno di Gaza: "sì". Hamas sarebbe pronto ad accettare la nuova proposta di cessate il fuoco con Israele, secondo fonti del movimento estremista citate dal quotidiano saudita Al-Sharq Al-Awsat. La risposta ufficiale potrebbe arrivare entro stamattina, dopo che ieri il gruppo ha iniziato a informare interlocutori regionali e internazionali della sua intenzione. Un accordo blindato da tre potenze. I dettagli della proposta, diffusi dall'emittente egiziana Al-Rad, delineano un cessate il fuoco strutturato della durata di 60 giorni, sostenuto da garanzie internazionali fornite da Egitto, Qatar e Stati Uniti.

