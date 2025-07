Dybala-Roma nessun dubbio | la Joya resta e si prepara al rientro in campo

Dybala a Roma: nessun dubbio, la Joya rimane e si prepara al grande rientro. Dopo aver attraversato momenti di incertezza e suggestioni esterne, il talento argentino ha scelto di consolidare il suo legame con i Giallorossi. La sua presenza sarà fondamentale nella prossima stagione, sotto la guida di Gasperini, che ha già espresso fiducia nel suo valore. La Roma può contare su di lui per affrontare nuove sfide e traguardi emozionanti.

Nonostante le suggestioni circolate nei giorni scorsi – su tutte l'invito pubblico dell'amico Leandro Paredes a seguirlo al Boca Juniors – il futuro di Paulo Dybala è e sarà alla Roma. La Joya tornerà nella Capitale nei primi giorni della prossima settimana, pronto a iniziare la preparazione in vista della nuova stagione, stavolta sotto la guida di Gian Piero Gasperini, che ha già fatto sapere di voler puntare forte su di lui. Infortunio superato, si avvicina il rientro. Dybala ha ormai superato la lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra, riportata a marzo contro il Cagliari e trattata chirurgicamente a Londra.

