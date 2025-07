Lotta Casarola centra il bronzo nei -53 kg agli Europei U20 di Caorle Gubbiotti in finale per l’oro!

Dopo un’intensa giornata di emozioni al PalaMare di Caorle, l’Italia si distingue agli Europei Under 20 di lotta con risultati sorprendenti. Angela Crapio Casarola conquista il bronzo nei -53 kg, mentre Daniele Gubbiotti vola in finale per l’oro nei -70 kg, regalando speranze e orgoglio alla nostra nazione. La competizione si infiamma: scopriamo insieme come gli atleti italiani si stanno facendo valere sulle materassine europee.

Va in archivio la quinta giornata degli Europei Under 20 di lotta, manifestazione in corso al PalaMare di Caorle: sulle materassine si sono disputate le ultime finali della femminile e le prime eliminatorie dello stile libero. In casa Italia arrivano la medaglia di bronzo di Angela Crapio Casarola nei -53 kg ed il passaggio alla finale per l’oro di Daniele Gubbiotti nei -70 kg. Arriva la seconda medaglia per l’Italia nella rassegna continentale di categoria: nei -53 kg della femminile Angela Crapio Casarola domina la finale per il bronzo contro la kosovara Dorentina Nezaj, vinta per superiorità tecnica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lotta, Casarola centra il bronzo nei -53 kg agli Europei U20 di Caorle. Gubbiotti in finale per l’oro!

In questa notizia si parla di: lotta - casarola - bronzo - europei

Lotta, Fabiana Rinella si prende il bronzo agli Europei U20! Casarola in lizza per il terzo posto - Dopo quattro intense giornate di attesa, l’Italia celebra il primo successo ai Campionati Europei Under 20 di Lotta 2025 al PalaMare di Caorle.

Angela Casarola si tinge di bronzo e Daniele Gubbiotti vola in finale per l'oro: a Caorle una grande giornata per gli U20!; Lotta, Europei U20: Fabiana Rinella conquista la medaglia di bronzo; Lotta, Europei U20: Fabiana Rinella conquista la medaglia di bronzo.

Lotta, Europei U20: Fabiana Rinella conquista la medaglia di bronzo - Domani, oltre alla finale di Casarola e al ripescaggio di Casalino, si accenderanno i riflettori sulla lotta libera maschile, con il debutto di cinque atleti azzurri – Riccardo Bonanno, Alessandro ... Si legge su msn.com

Lotta, Europei U 20: bronzo per Fabiana Rinella, Casarola oggi per il terzo posto - Fabiana Rinella, categoria al limite dei 55 kg, ha conquistato un magnifico bronzo ai Campionati Europei Under 20 di lotta olimpica ... Lo riporta sportface.it