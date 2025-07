Morte Diogo Jota l' ex capitano Henderson in lacrime ad Anfield

Il mondo del calcio piange la tragica scomparsa di Diogo Jota, un talento amato e stimato dei Reds. L’ex capitano Jordan Henderson, visibilmente emozionato, si è unito al dolore dei tifosi ad Anfield, rendendo omaggio a un giocatore il cui sorriso e dedizione resteranno impressi nei cuori di tutti. In questa triste perdita, il calcio dimostra ancora una volta di essere anche un grande senso di comunità e solidarietà.

L'ex capitano del Liverpool Jordan Henderson rende omaggio a Diogo Jota, giocatore dei Reds scomparso a seguito di un incidente stradale, ad Anfield.

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

