LIVE Errani Vavassori-Cash Watson 6-3 6-0 Wimbledon 2025 in DIRETTA | dominio totale degli azzurri!

L’emozione è alle stelle mentre gli azzurri dominano il campo a Wimbledon 2025. Errani e Vavassori, insieme, mettono in scena una performance impeccabile, portando a casa un primo turno memorabile. La tensione cresce con ogni punto, e il pubblico si lascia coinvolgere da questa vittoria italiana che conferma il talento e la determinazione dei nostri atleti. Non perdere neanche un istante: ecco come va avanti questa emozionante giornata tennis!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-CHANKREJCIKOVA (3° MATCH DALLE 12.00) 6-0 GAME, SET AND MATCH!! Vavassori trova la prima vincente e gli azzurri vincono il primo turno del loro Wimbledon!! 40-0 Errani a rete è un muro e trova un’altra volée vincente! Tre match point! 30-0 Chiusura del punto con lo smash per Errani!! 15-0 L’azzurro inizia con un ace!! Come nel primo parziale, toccherà anche adesso a Vavassori chiudere il set! 5-0 Arriva il doppio fallo, dominio azzurro! Seconda per Cash sul break point! 30-40 CHE REGALO DI WATSON!! Vavassori gli regala la possibilità di chiudere con lo smash ma non trova il campo! 30-30 Ace di Cash. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Cash/Watson 6-3 6-0, Wimbledon 2025 in DIRETTA: dominio totale degli azzurri!

