Esplosione a Roma distrutta la polisportiva dove erano attesi 60 bambini

Una tremenda esplosione ha devastato questa mattina via dei Gordiani a Roma, distruggendo la polisportiva dove erano attesi 60 bambini. La dinamica, ancora sotto analisi, ha visto una fuoriuscita di gas da una piazzola di distribuzione che ha portato a un primo scoppio e al successivo collasso dell'autocisterna. La cittĂ si stringe nel dolore, aspettando risposte e misure per prevenire tragedie simili in futuro.

Roma, 4 lug. (askanews) - Col passare delle ore si è chiarita la dinamica della violentissima esplosione che ha scosso questa mattina via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, a Roma. Prima delle otto, la fuoriuscita di gas presso una piazzola di distribuzione carburante ha provocato un primo scoppio, con l'arrivo dei vigili del fuoco sul luogo; venti minuti dopo il collasso dell'autocisterna di rifornimento con una deflagrazione sentita in tutta la capitale. Una quarantina i feriti, due sono gravi fra cui un uomo salvato dai carabinieri che lo hanno estratto dalla sua vettura in fiamme. Verifiche sono in corso da parte dei vigili del fuoco di Roma nei palazzi attorno all'area perchĂ© in molti edifici si registrano danni: vetri rotti, infissi divelti e detriti che sono volati anche a metri di distanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esplosione a Roma, distrutta la polisportiva dove erano attesi 60 bambini

In questa notizia si parla di: roma - esplosione - distrutta - polisportiva

Roma, spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino - Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti.

Esploso a Roma un deposito di gas e carburante, ci sono feriti Vai su Facebook

Esplosione a Roma, distrutta la polisportiva dove erano attesi 60 bambini; Esplosione a Roma, il fondatore del circolo vicino al distributore: “Blocchi di cemento saltati in…; Esplosione a Roma il fondatore del circolo vicino al distributore | Blocchi di cemento saltati in aria piscina distrutta.

Esplosione a Roma, distrutta la polisportiva dove erano attesi 60 bambini - (askanews) – Col passare delle ore si è chiarita la dinamica della violentissima esplosione che ha scosso questa mattina via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, a Roma. Segnala askanews.it

"L'esplosione e l'auto in fiamme, così abbiamo salvato un uomo": l'intervento dei carabinieri a Roma - Un uomo a bordo di un'auto andata in fiamme è stato salvato oggi durante l'esplosione del distributore di benzina a Roma, in zona Prenestina, grazie all'intervento di due carabinieri. Si legge su informazione.it