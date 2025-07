Paolo è poco Gentiloni con la Schlein | Che senso ha chiedere alla gente | armi o sanità? Dobbiamo difenderci…

Paolo Gentiloni, noto per il suo stile pacato, si sta facendo strada in un dibattito acceso: è davvero sensato chiedere alla gente di scegliere tra armi e sanità? Mentre la discussione si infiamma, le sue parole diventano un richiamo all’equilibrio e alla responsabilità. È giunto il momento di riflettere sulle priorità, senza lasciarsi divergere da retoriche polarizzate. Perché solo attraverso un dialogo serio possiamo costruire un futuro più sicuro e più giusto.

Paolo Gentiloni, si sa, ha un profilo politico più da orsacchiotto che da leone inferocito in aperta savana. Però da un po’ di tempo non le manda a dire, alla segretaria del Pd Elly Schlein, soprattutto sulla linea europeista legata alla necessità di riarmarsi per difendersi. E anche oggi, ha fatto notare con candore alla sua leader, pur senza citarla, che porre in contrapposizione le armi da comprare agli investimenti nella sanità. Pura demagogia, in effetti, ma è anche uno dei leit motiv più utilizzati dal Pd negli ultimi giorni. Paolo Gentiloni va al punto sulle armi con Elly Schlein. “Tutta questa meraviglia che abbiamo di cultura, civiltà, libertà e democrazia deve cominciare a mettersi in testa che deve difendersi da sola. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Paolo è poco Gentiloni con la Schlein: “Che senso ha chiedere alla gente: armi o sanità? Dobbiamo difenderci…”

