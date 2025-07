Marche Calenda rincara la dose contro Matteo Ricci | Banderuola e populista nessun accordo

Le tensioni nelle Marche si intensificano, con Azione di Calenda che rafforza la sua posizione contro Matteo Ricci. Il partito non nasconde le proprie critiche, definendo Ricci una banderuola e un populista, e riafferma il proprio no alla sua candidatura a Governatore. In un clima di scontro acceso, il futuro politico della regione si fa sempre più incerto, lasciando intuire che le Marche potrebbero diventare ancora una volta un campo minato per le alleanze e le scelte elettorali.

Per il Pd le Marche rischiano di essere un altro campo minato. Azione, il partito di Carlo Calenda che aveva già detto no alla candidatura a governatore di Matteo Ricc i, oggi rincara la dose, accusando l’europarlamentare ed ex sindaco di Pesaro di essere una banderuola e un populista. Azione: “Perché diciamo no a Ricci governatore delle Marche”. “ Oggi il candidato della sinistra populista Ricci  ci accusa di alto tradimento per non averlo sostenuto. Ricci ha iniziato la sua campagna annunciando che le Marche non hanno bisogno di un termovalorizzatore per ingraziarsi i 5S (sosteneva il contrario a Roma per ingraziarsi Gualtieri) mentre in Europa, che ha usato come una cassa integrazione straordinaria tra un lavoro e l’altro, continua a votare contro ReArm EU ea blandire i suoi alleati regionali”, si legge in una nota di Azione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Marche, Calenda rincara la dose contro Matteo Ricci: “Banderuola e populista, nessun accordo”

In questa notizia si parla di: marche - calenda - rincara - dose

Calenda conteso alle urne: a Milano ipotesi accordo con FI, ma nelle Marche è no ad alleanza con Meloni - In vista delle imminenti elezioni politiche, Calenda affronta un panorama complesso e frammentato, con alleanze ancora in bilico tra Milano e le Marche.

Marche, Calenda rincara la dose contro Matteo Ricci: Banderuola e populista, nessun accordo; La polemica sull'emergenza. Musumeci rincara la dose e Irene Priolo risponde; Nelle Marche la notte non è più rosa. Per noi sono soldi buttati. Fano esce dalla festa.

Ricci (Pd): “Mancini? Per le Marche è stato uno spreco di soldi pubblici” - Il candidato dem contro l'ex ct della Nazionale, che si è schierato con Acquaroli. Segnala ilfoglio.it

Calenda si sfila dal centrosinistra unito per le Marche. E rilancia: "Aboliamo le Regioni" - Il leader di Azione: “Niente simbolo, nè con Ricci nè con Acquaroli”. msn.com scrive