meloniho sentito trump spero sviluppi positivi con kiev

Giorgia Meloni, nel suo intervento al Forum, esprime ottimismo circa le recenti conversazioni con Donald Trump, sottolineando come gli Stati Uniti continuino a sostenere l'Ucraina, pur rivedendo alcune decisioni. Un segnale che fa ben sperare in un possibile sviluppo positivo della situazione, mantenendo saldo l’impegno internazionale e la volontà di dialogo. È un passo importante verso una risoluzione condivisa e duratura, che potrebbe influenzare significativamente gli equilibri geopolitici.

"Gli Stati Uniti non hanno interrotto la fornitura di armi e il sostegno all' Ucraina, hanno rivisto la decisione di fornire specifiche componenti" un fatto "rilevante ma ben diverso dal totale disimpegno americano che si è raccontato. Io stessa ho sentito Donald Trump con cui ho parlato" di Kiev e "anche di" dazi, "spero in sviluppi positivi sulla questione". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Forum in Masseria.