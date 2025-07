Allarme cyber-attacchi russi a Londra

Allarme in orbita digitale: secondo un rapporto dell’intelligence britannica, Mosca ha lanciato un’intensa campagna di attacchi cyber contro infrastrutture critiche e trasporti pubblici nei Paesi NATO. Questa minaccia emergente richiede attenzione immediata e azioni strategiche per proteggere la sicurezza nazionale e la stabilità delle nostre società digitali. È fondamentale che governi e aziende collaborino per contrastare questa crescente aggressione informatica.

Secondo un report dell'intelligence britannica, Mosca ha avviato un'intensa campagna di attacchi cibernetici a infrastrutture critiche e trasporti pubblici nei Paesi membri della Nato.

“Trasporti, attacchi cyber da Mosca”. L’allarme dell’intelligence britannica; La Russia intensifica gli attacchi ibridi contro i Paesi Bassi ed Europa: l’allarme del servizio di intelligence olandese; Hacker russi all'attacco dell'Italia: nel mirino ministeri, carabinieri e aziende di trasporto.

“Trasporti, attacchi cyber da Mosca”. L’allarme dell’intelligence britannica - ROMA – Gli attacchi, condotti anche dal Gru, colpiscono organizzazioni governative e private attive nei trasporti aereo, ferroviario e marittimo”. Da repubblica.it

